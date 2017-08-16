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    В Славянске 9-летний мальчик отдал мошенникам почти 130 тыс грн

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    Как уточняется, ребенок отдал водителю подъехавшего к дому автомобиля пакет с $4,5 тыс, 100 евро и 3 тыс. грн. Когда мать пришла домой и узнала о случившемся, сразу обратилась в полицию.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Славянске 9-летний мальчик вынес во вторник из дома мошенникам почти 130 тыс. грн, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

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    "9-летний мальчик ответил на звонок стационарного телефона. Звонивший представился знакомым его мамы и сказал, что звонит по ее просьбе. И попросил номер его мобильного телефона. Когда аферист перезвонил на мобильник, то попросил ребенка собрать все деньги, которые есть в доме, положить в пакет и передать таксисту, которой сейчас подъедет к подъезду. А "по секрету" сказал мальчику, что мама планирует сделать ему подарок, поэтому сама и не звонит. Мальчик выполнил все, что просил мошенник", — говорится в сообщении.

    Когда мать пришла домой и узнала о случившемся, сразу обратилась в полицию. Как уточняется, ребенок отдал водителю подъехавшего к дому автомобиля пакет с $4,5 тыс, 100 евро и 3 тыс. грн.

    Сейчас полицейские устанавливают личность водителя. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

    Напомним, ранее работники Донецкого управления киберполиции разоблачили группу мошенников, которые обманывали семьи онкобольных детей и нанесли ущерб гражданам на сумму более 100 тысяч гривен.

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