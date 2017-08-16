наверх
16.08.201709:15
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Штаб АТО заявил о новых обстрелах и раненых

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (146)

    (обновлено: )73
    По данным штаба, за сутки ополченцы 33 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий двое украинских военных ранены, еще один получил ранения в результате подрыва на мине.
    Украинский военный
    Facebook Министерства обороны Украины

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что ополченцы 33 раза нарушили "режим тишины" в Донбассе за сутки, трое военных пострадали.

    В Донбассе после обстрела загорелся газопровод
    Канал ГК "Донбассгаз" в Youtube
    Обстрелы в Донбассе: вспыхнул газопровод, ранена женщина

    "Обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной. Оккупационные группировки не только активно применяли минометы различных калибров, но и ударили по нашим позициям из переносной реактивной пусковой установки "Град", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

    "За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий двое украинских военных ранены, еще один получил ранения в результате подрыва на мине", — сообщает пресс-центр.

    Как заявляют силовики, на приморском направлении обстреливались позиции в районе Красногоровки, вблизи Павлополя. На луганском направлении, согласно заявлению, огонь велся по укреплениям на подступах к Крымскому, Троицкому, Новоалександровке и Новозвановке. На донецком направлении, утверждают силовики, обстреливалась промзона Авдеевки.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Китая
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Пневматическое оружие
    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?