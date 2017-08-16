Штаб АТО заявил о новых обстрелах и раненых

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что ополченцы 33 раза нарушили "режим тишины" в Донбассе за сутки, трое военных пострадали.

"Обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной. Оккупационные группировки не только активно применяли минометы различных калибров, но и ударили по нашим позициям из переносной реактивной пусковой установки "Град", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

"За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий двое украинских военных ранены, еще один получил ранения в результате подрыва на мине", — сообщает пресс-центр.

Как заявляют силовики, на приморском направлении обстреливались позиции в районе Красногоровки, вблизи Павлополя. На луганском направлении, согласно заявлению, огонь велся по укреплениям на подступах к Крымскому, Троицкому, Новоалександровке и Новозвановке. На донецком направлении, утверждают силовики, обстреливалась промзона Авдеевки.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.