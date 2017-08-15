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    В ДНР заявили о шести погибших военных в "серой зоне"

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (145)

    (обновлено: )5511
    В самопровозглашенной ДНР утверждают, что две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, численностью по десять человек каждая, предприняли попытку продвижения вглубь "серой зоны".
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    ДОНБАСС, 15 авг — РИА Новости Украина. Диверсанты попытались продвинуться вглубь "серой зоны" на юге самопровозглашенной ДНР, но были вынуждены отступить, шесть из них погибли, сообщили в оперативным командовании ДНР.

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
    Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

    "В 21.00 и 21.10 две диверсионно-разведывательные группы противника, численностью по десять человек каждая, предприняли попытку продвижения вглубь "серой зоны". Они действовали с двух направлений в районе населенного пункта Коминтерново", — утверждает представитель непризнанной ДНР.

    По его словам, ополченцы вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия.

    "Понеся потери в количестве шести человек, украинские диверсанты вынуждены был отступить под прикрытием огня из автоматических гранатомётов и миномётов, который вёлся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины", — добавили в самопровозглашенной ДНР.

    На данный момент официальных комментариев от штаба АТО на этот счет не поступало. 

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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