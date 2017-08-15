В ДНР заявили о шести погибших военных в "серой зоне"

ДОНБАСС, 15 авг — РИА Новости Украина. Диверсанты попытались продвинуться вглубь "серой зоны" на юге самопровозглашенной ДНР, но были вынуждены отступить, шесть из них погибли, сообщили в оперативным командовании ДНР.

"В 21.00 и 21.10 две диверсионно-разведывательные группы противника, численностью по десять человек каждая, предприняли попытку продвижения вглубь "серой зоны". Они действовали с двух направлений в районе населенного пункта Коминтерново", — утверждает представитель непризнанной ДНР.

По его словам, ополченцы вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия.

"Понеся потери в количестве шести человек, украинские диверсанты вынуждены был отступить под прикрытием огня из автоматических гранатомётов и миномётов, который вёлся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины", — добавили в самопровозглашенной ДНР.

На данный момент официальных комментариев от штаба АТО на этот счет не поступало.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.