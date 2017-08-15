В июле на востоке Украины погибли семь человек - ООН

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Семь человек погибли и 42 получили ранения на востоке Украины за прошедший месяц. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) за период с 1 по 31 июля.

По данным управления ООН по правам человека, в июле 2017 года в Донецкой и Луганской областях были убиты семь человек, и 42 ранены. Этот показатель на 25% ниже по сравнению с данными за предыдущий месяц и на 41% ниже данных за июль прошлого года.

Тем не менее в докладе отмечается, что "общий уровень столкновений, которые приводят к человеческим жертвам, остается высоким". За период с января по июль 2017 года количество пострадавших составило 441 человек. По сравнению с тем же временным отрезком в 2016 году этот показатель вырос на 26%.

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Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.