Под Ужгородом пылает элитный двухэтажный дом

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В селе Минай под Ужгородом пылает двухэтажный дом, сообщили в управлении ДСНС Украины в Закарпатской области.

Как стало известно, пожар начался около 11:00.

mukachevo.net В селе Минай под Ужгородом пылает двухэтажный дом

На месте работает 4 единицы техники и 15 спасателей. Пожар до сих пор не локализован.

mukachevo.net В селе Минай под Ужгородом пылает двухэтажный дом

Также в сети уже появилось видео пожара снятое с квадрокоптера, на котором хорошо видно, как горит дом.

Сообщений о травмированных не поступало. Причина пожара выяснятся.

Напомним, 14 августа возле трассы "Запорожье — Васильевка" произошел крупный пожар. По обе стороны трассы, у поворота на Степногорск, горела трава и лес. Дивжение автомобилей на этом участке было затруднено из-за сильного дыма.