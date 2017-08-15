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15.08.201716:34
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    Происшествия

    Под Ужгородом пылает элитный двухэтажный дом

    (обновлено: )8401
    На месте работает четыре единицы техники и 15 спасателей. Пожар до сих пор не локализован. Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.
    В селе Минай под Ужгородом пылает двухэтажный дом
    mukachevo.net

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В селе Минай под Ужгородом пылает двухэтажный дом, сообщили в управлении ДСНС Украины в Закарпатской области.

    Как стало известно, пожар начался около 11:00. 

    mukachevo.net
    В селе Минай под Ужгородом пылает двухэтажный дом

    На месте работает 4 единицы техники и 15 спасателей. Пожар до сих пор не локализован.

    mukachevo.net
    В селе Минай под Ужгородом пылает двухэтажный дом

    Также в сети уже появилось видео пожара снятое с квадрокоптера, на котором хорошо видно, как горит дом. 

    Сообщений о травмированных не поступало. Причина пожара выяснятся.

    Напомним, 14 августа возле трассы "Запорожье — Васильевка" произошел крупный пожар. По обе стороны трассы, у поворота на Степногорск, горела трава и лес. Дивжение автомобилей на этом участке было затруднено из-за сильного дыма.

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