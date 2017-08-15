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    Происшествия

    В Харькове горит многоэтажный дом

    (обновлено: )31811
    Крыша многоквартирного дома загорелась около 11:30. По данным спасателей, проведена эвакуация жильцов дома по улице Ивана Котляра, 8/10В, ситуация находится под контролем.
    Пожар в жилом доме в Харькове
    ГУ ГСЧС в Харьковской области

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Восьмиэтажный жилой дом горит в Харькове, жители эвакуированы, сообщает во вторник пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Сообщение о пожаре в доме по улице Ивана Котляра, 8/10В поступило в 11:26.

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    "Возгорание возникло на крыше восьмиэтажного жилого дома. К месту происшествия немедленно прибыли 8 подразделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах, 3 автолестницы и 1 аварийно-спасательный автомобиль", — сказано в сообщении.

    ГУ ГСЧС в Харьковской области
    Пожар в жилом доме в Харькове

    На момент прибытия спасателей огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и крыши жилого дома на площади 60 квадратных метров.

    По данным спасателей, принимаются меры по локализации пожара, ситуация контролируется.

    Очевидец события выложил кадры с места ЧП в интернет:

    Кадры также показал канал ТСН.

    Ранее пожар произошел площадью 500 квадратных метров в жилом доме и прилегающей территории в Харькове. Пострадавших нет.

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