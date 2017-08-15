В Харькове горит многоэтажный дом

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Восьмиэтажный жилой дом горит в Харькове, жители эвакуированы, сообщает во вторник пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в доме по улице Ивана Котляра, 8/10В поступило в 11:26.

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"Возгорание возникло на крыше восьмиэтажного жилого дома. К месту происшествия немедленно прибыли 8 подразделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах, 3 автолестницы и 1 аварийно-спасательный автомобиль", — сказано в сообщении.

ГУ ГСЧС в Харьковской области Пожар в жилом доме в Харькове

На момент прибытия спасателей огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и крыши жилого дома на площади 60 квадратных метров.

По данным спасателей, принимаются меры по локализации пожара, ситуация контролируется.

Очевидец события выложил кадры с места ЧП в интернет:

Кадры также показал канал ТСН.

Ранее пожар произошел площадью 500 квадратных метров в жилом доме и прилегающей территории в Харькове. Пострадавших нет.