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    СМИ сообщили о попытке покушения на руководство СБУ

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    В распоряжении журналистов оказалось судебное решение, согласно которому предполагаемые киллеры под видом частных детективов добывали информацию о сотрудниках Службы безопасности.
    Служба безопасности Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Покушение на руководство Службы безопасности Украины (СБУ) предотвращено в Киеве, сообщает во вторник интернет-издание "Вести".

    "В Киеве предотвратили покушение на руководство СБУ… В подготовке втемную использовали и действующего сотрудника спецслужб — контрразведчика управления СБУ в Днепропетровской области", — сообщает издание со ссылкой на судебное решение, которое оказалось в распоряжении журналистов.

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    По данным издания, неустановленные лица подыскивали оружие для совершения убийств руководства СБУ. Предполагаемые киллеры под видом частных детективов добывали информацию о сотрудниках Службы безопасности, в том числе информацию о телефонных звонках силовиков, утверждает издание.

    Сообщается, что в рамках этого дела в октябре 2016 года в Киеве были задержаны трое вооруженных людей. При обыске у них нашли пистолеты Макарова и Стечкина, штурмовую винтовку "Форт" и около сотни патронов калибра 5,45 и 9 миллиметров. При себе у мужчин были удостоверения сотрудников полиции Киевской области и участников боевых действий.

    При этом в пресс-службе СБУ изданию сообщили, что о попытке покушения информации нет.

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    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко, который якобы является сотрудником СБУ и который намеревался совершить "диверсии на объектах инфраструктуры". Суд в Крыму избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. В Службе безопасности назвали данную информацию "фейком".

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