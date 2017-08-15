наверх
15.08.201712:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Недетская забава. Подростки стреляли по собакам и водителям в Борисполе

    Тема:

    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения (547)

    (обновлено: )164
    По данным правоохранителей, молодые люди шумно вели себя на остановке возле школы, а потом один из подростков достал "предмет, похожий на пневматический пистолет" и начал стрелять в собак и водителей мотороллеров.
    Пистолет, из которого подростки устроили стрельбу по собакам и водителям в Борисполе
    Патрульная полиция Украины/Facebook

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали подростков, обстреливавших собак и водителей мотороллеров в Борисполе недалеко от Киева, сообщает во вторник пресс-служба Патрульной полиции Украины (ППУ).

    "Около полуночи патрульные полицейские получили вызов о том, что вблизи общеобразовательной школы Борисполя неизвестные нарушают тишину. Молодые люди шумно вели себя на остановке возле школы, а затем один из них достал предмет, похожий на оружие, и начал стрелять в собак и водителей мотороллера", — сообщается на странице ППУ в Facebook.

    Читайте также: А вы уже привыкли к чернухе? Очередные криминальные выходные

    Несмотря на оказанное сопротивление, полицейские обнаружили у одного из подростков "предмет, похожий на пневматический пистолет уже без патронов".

    "Оказалось, что все несовершеннолетние. На место происшествия вызвали родителей данных лиц. Со взрослых патрульные взяли расписки, а опасную находку вернули дедушке одного из участников события".

    Патрульная полиция Украины/Facebook, 15 августа 2017

    На минувшей неделе в ходе конфликта, переросшего в стрельбу возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, травмы получили три человека. Сами они отказались писать заявления. За совершение преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Видишенко
    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Пистолет, из которого подростки устроили стрельбу по собакам и водителям в Борисполе
    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения
    Вяленая рыба. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?