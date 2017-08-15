Недетская забава. Подростки стреляли по собакам и водителям в Борисполе

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали подростков, обстреливавших собак и водителей мотороллеров в Борисполе недалеко от Киева, сообщает во вторник пресс-служба Патрульной полиции Украины (ППУ).

"Около полуночи патрульные полицейские получили вызов о том, что вблизи общеобразовательной школы Борисполя неизвестные нарушают тишину. Молодые люди шумно вели себя на остановке возле школы, а затем один из них достал предмет, похожий на оружие, и начал стрелять в собак и водителей мотороллера", — сообщается на странице ППУ в Facebook.

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Несмотря на оказанное сопротивление, полицейские обнаружили у одного из подростков "предмет, похожий на пневматический пистолет уже без патронов".

"Оказалось, что все несовершеннолетние. На место происшествия вызвали родителей данных лиц. Со взрослых патрульные взяли расписки, а опасную находку вернули дедушке одного из участников события".

Патрульная полиция Украины/Facebook, 15 августа 2017

На минувшей неделе в ходе конфликта, переросшего в стрельбу возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, травмы получили три человека. Сами они отказались писать заявления. За совершение преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы.