Появились детали нападения на главу автодвижения под Киевом

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители подтвердили информацию об обстреле автомобиля организации "Авто Евро Сила" Олега Ярошевича возле Белой Церкви Киевской области.

"Вчера в 23.30 в полицию поступило сообщение, что вблизи г. Белая Церковь неизвестные обстреляли автомобиль Олега Ярошевича. Пострадавший лично в полицию не обращался. Информацию предоставил его знакомый", — сообщается во вторник утром на странице областной полиции в Facebook.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и обнаружила в кювете автомобиль. Пострадавший скрылся с места происшествия и общался с правоохранителями исключительно через аудиосвязь.

Пресс-служба ГУ НП в области сообщила, что никаких гильз обнаружено не было.

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"Полицейские пытаются установить местонахождение пострадавшего для получения показаний. Установлено, что предварительно он находился у своих родственников", — сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

ГУ НП в Киевской области/Facebook, 15 августа 2017

Об обстреле автомобиля Ярошевича ранее сообщили в организации "Авто Евро Сила".