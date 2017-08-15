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    Появились детали нападения на главу автодвижения под Киевом

    Тема:

    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения (547)

    (обновлено: )42102
    По данным областной полиции, обстрел автомобиля главы "Авто Евро Силы" произошел в ночь на вторник. Пострадавший скрылся с места происшествия и общался с правоохранителями исключительно через аудиосвязь.
    Последствия обстрела автомобиля руководителя организации АвтоЕвроСила в Белой Церкви Киевской области
    ГУ НП в Киевской области/Facebook

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители подтвердили информацию об обстреле автомобиля организации "Авто Евро Сила" Олега Ярошевича возле Белой Церкви Киевской области.

    Заведующий отделом психологических расследований Киевского НИИ судебных экспертиз Юрий Ирхин
    news24ua.com
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    "Вчера в 23.30 в полицию поступило сообщение, что вблизи г. Белая Церковь неизвестные обстреляли автомобиль Олега Ярошевича. Пострадавший лично в полицию не обращался. Информацию предоставил его знакомый", — сообщается во вторник утром на странице областной полиции в Facebook.

    На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и обнаружила в кювете автомобиль. Пострадавший скрылся с места происшествия и общался с правоохранителями исключительно через аудиосвязь.

    Пресс-служба ГУ НП в области сообщила, что никаких гильз обнаружено не было.

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    "Полицейские пытаются установить местонахождение пострадавшего для получения показаний. Установлено, что предварительно он находился у своих родственников", — сказано в сообщении.

    Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

    ГУ НП в Киевской области/Facebook, 15 августа 2017

    Об обстреле автомобиля Ярошевича ранее сообщили в организации "Авто Евро Сила".

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