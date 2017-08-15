наверх
15.08.201710:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Мариуполе сгорел ресторан

    (обновлено: )9610
    Как сообщили в ГСЧС, возгорание произошло в кафе на площади 80 кв. м, также горела сухая растительность на площади 2 га рядом с жилыми домами.
    Пожар в кафе Мариуполя
    www.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Мариуполе в результате возгорания сухой травы огонь перебросился на ресторан "Чайка", сообщает во вторник пресс-служба ГСЧС.

    "По прибытию к месту возгорания было установлено, что в кафе происходит пожар на площади 80 кв. м и горит сухая растительность на площади 2 га рядом с жилыми домами. Спасатели сразу начали действия по локализации пожара. Пожар был локализован в 17:16 и окончательно ликвидирован в 18:45 понедельника", — сообщает подробности ГСЧС.

    В результате пожара уничтожены две хозяйственные постройки и 2 га сухой растительности.

    dsns.gov.ua
    Пожар в кафе Мариуполя

    Читайте также: Рейдер всегда прав? В Кировоградской области Нацгвардия пошла на крестьян

    Напомним, 5 августа в Херсоне спасатели с вечера до утра тушили пожар на свалке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ким Чен Ын
    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Национальная полиция
    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения
    Вяленая рыба. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?