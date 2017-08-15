В Мариуполе сгорел ресторан

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Мариуполе в результате возгорания сухой травы огонь перебросился на ресторан "Чайка", сообщает во вторник пресс-служба ГСЧС.

"По прибытию к месту возгорания было установлено, что в кафе происходит пожар на площади 80 кв. м и горит сухая растительность на площади 2 га рядом с жилыми домами. Спасатели сразу начали действия по локализации пожара. Пожар был локализован в 17:16 и окончательно ликвидирован в 18:45 понедельника", — сообщает подробности ГСЧС.

В результате пожара уничтожены две хозяйственные постройки и 2 га сухой растительности.

dsns.gov.ua Пожар в кафе Мариуполя

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Напомним, 5 августа в Херсоне спасатели с вечера до утра тушили пожар на свалке.