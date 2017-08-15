наверх
15.08.201707:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Силовики обвинили ополченцев в обстреле Авдеевки

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (142)

    (обновлено: )20
    По информации пресс-центра АТО, при обстреле Авдеевки использовались гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, также были обстреляны Каменки и Луганское.
    Обстрел Авдеевки
    vchasnoua.com

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Силовики заявляют, что ополченцы за минувшие сутки 31 раз нарушили перемирие в Донбассе, восемь военных получили ранения.

    Военные в Донбассе
    Министерство обороны Украины
    Умиротворение Донбасса: почему оно не получается и что для этого нужно

    "В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 31 раз нарушили перемирие. Восемь наших военных получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.

    По данным пресс-центра, под обстрелами оказалась Авдеевка, здесь использовались гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Также были обстреляны Каменки и Луганское, а в результате минометного обстрела в районе Верхнеторецком пять военных были ранены. На мариупольском направлении под минометным огнем оказалась деревня Марьинки. В результате гранатометного обстрела опорного пункта рядом с Водяным был ранен еще один военный.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пентагон
    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Украинские военные в Иловайске. Архивное фото
    Иловайский котел: кто в ответе?
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе