Силовики обвинили ополченцев в обстреле Авдеевки

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КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Силовики заявляют, что ополченцы за минувшие сутки 31 раз нарушили перемирие в Донбассе, восемь военных получили ранения.

"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 31 раз нарушили перемирие. Восемь наших военных получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.

По данным пресс-центра, под обстрелами оказалась Авдеевка, здесь использовались гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Также были обстреляны Каменки и Луганское, а в результате минометного обстрела в районе Верхнеторецком пять военных были ранены. На мариупольском направлении под минометным огнем оказалась деревня Марьинки. В результате гранатометного обстрела опорного пункта рядом с Водяным был ранен еще один военный.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.