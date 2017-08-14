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    Происшествия

    Укусила в рот: в Харьковской области пчела стала причиной смерти мужчины

    (обновлено: )311
    В воскресенье на пруду в селе Московка Купянского района констатирована смерть 55-летнего жителя Купянска. По медицинским данным, смерть мужчины наступила в результате укуса пчелы в ротовую полость.
    Пчелы
    RIA News Игорь Подгорный | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Работники полиции Харьковской области устанавливают обстоятельства смерти двух человек в регионе. Как отмечается на странице пресс-службы Полиции Харьковской области в Facebook, 43-летняя покончила жизнь самоубийством, а 55-летний мужчина умер от укуса пчелы.

    Полиция Харьковской области
    Пост Полиции Харьковской области в Facebook

    Тело 43-летней жительницы Купянска обнаружили 13 августа в 6:40 на улице Харьковской. Гражданка якобы повесилась. По предварительным данным, за несколько дней до происшествия она уже пыталась перерезать себе вены.

    В этот же день в 17:45 на пруду в селе Московка Купянского района констатирована смерть 55-летнего жителя Купянска. По словам фельдшера скорой медицинской помощи, смерть мужчины наступила в результате укуса пчелы в ротовую полость.

    Оба факта события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Проверка обстоятельств продолжается.

    Напомним, жительнице немецкого Кельна ампутировали обе ноги и левое предплечье после того, как ее укусил комар.

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