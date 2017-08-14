В Бердянске горел дачный коорератив

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Бердянске возле дачного кооператива "Автомобилист" в результате поджога сухой травы разгорелся пожар.

forpost.media Пожар в Бердянске

"Из-за сильного ветра огнем охватило территорию в несколько гектар. Пожар уничтожил лесополосу и распространялся далее. Начали гореть участки дачного кооператива. На место прибыли три пожарные машины. Работу спасателей усложнял сильный ветер. На нескольких дачных участках сгорели хозпостройки. Также пламя повредило и автомобиль одного из местных жителей, который оставил машину у дороги, спеша тушить пожар возле своего дома", — сообщает подробности Форпост.

Ранее сообщалось, что на полигоне твердых бытовых отходов вблизи села Стряповка в Бахмутском районе Донецкой области возник сильный пожар.На тушение пожара от Главного управления привлекалось восемь человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, 5 августа в Херсоне спасатели с вечера до утра тушили пожар на свалке.