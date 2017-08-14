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14.08.201710:19
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    Происшествия

    В Бердянске горел дачный коорератив

    (обновлено: )49
    Сообщается, что огнем охватило территорию в несколько гектар. Работу спасателей усложнял сильный ветер. На нескольких дачных участках сгорели хозпостройки.
    Пожар в Бердянске
    forpost.media

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Бердянске возле дачного кооператива "Автомобилист" в результате поджога сухой травы разгорелся пожар.

    forpost.media
    Пожар в Бердянске

    "Из-за сильного ветра огнем охватило территорию в несколько гектар. Пожар уничтожил лесополосу и распространялся далее. Начали гореть участки дачного кооператива. На место прибыли три пожарные машины. Работу спасателей усложнял сильный ветер. На нескольких дачных участках сгорели хозпостройки. Также пламя повредило и автомобиль одного из местных жителей, который оставил машину у дороги, спеша тушить пожар возле своего дома", — сообщает подробности Форпост.

    Ранее сообщалось, что на полигоне твердых бытовых отходов вблизи села Стряповка в Бахмутском районе Донецкой области возник сильный пожар.На тушение пожара от Главного управления привлекалось восемь человек личного состава и две единицы техники.

    Напомним, 5 августа в Херсоне спасатели с вечера до утра тушили пожар на свалке.

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