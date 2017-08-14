В Ивано-Франковске расстреляли парня - СМИ

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске в результате конфликта между двумя группами молодых людей был ранен 17-летний парень.

Пострадавшего доставили в Областную детскую клиническую больницу, но от госпитализации парень отказался, отец забрал его домой.

В магазине, у которого произошла стрельба, полиция обнаружила предмет, похожий на пистолет, а на улице — гильзу.

По словам свидетелей, стрелок скрылся на авто Mitsubishi Lancer. С ним было еще несколько ребят и девушка в возрасте 16-18 лет.

Но после проверки выяснилось, что автомобиля с таким номерным знаком, как сообщили свидетели, не существует. На месте работает следственно-оперативная группа, сообщает подробности инцидента Галицкий корреспондент.

Впоследствии стало известно, что парню выстрелили в грудь из травматического оружия, а не из огнестрельного. Причиной ссоры же стала девушка.

Ранее сообщалось, что перестрелка с применением травматических пистолетов и карабина "Сайга" произошла вечером в четверг, 10 августа, на пляже "Дублянщина" в Полтаве. Ей предшествовала драка. В результате конфликта погиб мужчина, еще несколько человек, в том числе ребенок, были ранены.

Смотрите также: Пляжные разборки в Полтаве. Появились первые кадры с места перестрелки