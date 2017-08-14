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    В АТО обострение под Авдеевкой и двое раненых бойцов - силовики

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (139)

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    На Донецком направлении ополченцы обстреляли Авдеевку, Новоселовки, Верхнеторецк, Невельское и поселок Луганское из гранатометов, минометов и стрелкового оружия.
    Донбасс. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Украинские силовики утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 25 раз открывали огонь по их позициям, двое украинских военных получили ранения, заявляет пресс-центр спецоперации силовиков в Facebook.

    По утверждениям украинских военных, на Донецком направлении ополченцы обстреляли Авдеевку, Новоселовки, Верхнеторецк, Невельское и поселок Луганское из гранатометов, минометов и стрелкового оружия.

    На Луганском направлении, как заявляют силовики, огонь якобы велся из минометов и гранатометов по позициям в Крымском. Также утверждается, что на мариупольском направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливались пункты силовиков в Марьянке, Широкино и Водяново.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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