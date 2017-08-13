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    ВСУ обвинили ополченцев в обстрелах на луганском направлении

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (136)

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    В пресс-центре АТО сообщили, что в результате обстрелов со стороны ополченцев двое украинских военных были ранены, еще шестеро получили боевые травмы, один погиб.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Силовики обвинили ополченцев в 17 нарушениях режима тишины в Донбассе за сутки, один военный погиб, еще восемь пострадали.

    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Восстановление Донбасса. В центре Донецка идут строительные работы

    Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

    "За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим тишины. В результате боевых действий двое украинских военных были ранены, еще шестеро получили боевые травмы, один погиб", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

    Как заявляют силовики, на луганском направлении обстреливались позиции недалеко от Новотошковского, в районе Крымского, Катериновки, Новоалександровки. На приморском направлении, утверждают ВСУ, обстреливались наблюдательный пункт неподалеку от Водяного, Новотроицкгого. На донецком направлении, согласно заявлению пресс-центра, обстреливались: Опытное, Бутовка.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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