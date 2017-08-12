В Харькове пожар площадью 500 "квадратов" охватил жилой дом

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Пожар площадью 500 квадратных метров вспыхнул в жилом доме и прилегающей территории в Харькове, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что информация о пожаре поступила в субботу днем.

"Огнеборцы, прибывшие по вызову, установили, что горела кровля 2-этажного дома на площади 200 квадратных метров, две хозяйственные постройки, автомобиль ВАЗ 2101 в гараже и мусор на общей площади 300 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пожар локализован", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас продолжается его ликвидация, идет разбор конструкций, к тушению привлечены 40 человек и восемь единиц техники.

"Во время ликвидации пожара спасатели вывели на свежий воздух двух жильцов дома. Погибших и травмированных нет", — сообщает госслужба.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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Напомним, 5 августа в Херсоне спасатели с вечера до утра тушили пожар на свалке.