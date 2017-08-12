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    Восемь дачных домов сгорели в Одесской области - ГСЧС

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    В ГСЧС проинформировали, что в результате возгорания сухой травы огонь перебросился на деревянные дачные дома. Пламенем были охвачены восемь дачных домов на территории площадью около 300 квадратных метров.
    Тушение пожара ГСЧС
    ГСЧС

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Восемь дачных домов сгорели в Одесской области, люди не пострадали, сообщает в субботу госслужба Украины по ЧС.

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    По данным ведомства, пожар вспыхнул накануне днем в селе Калиновка Лиманского района на территории садового общества "Дорожник".

    "Предварительно в результате выжигания сухой травы, возник пожар с дальнейшим распространением огня на деревянные дачные дома. На время прибытия первого подразделения пламенем были охвачены восемь дачных домов на территории площадью около 300 квадратных метров", — говорится в сообщении.

    По данным госслужбы, пожар удалось ликвидировать уже вечером, спасатели не допустили распространение огня на соседние дома, жертв и пострадавших нет. Однако вследствие пожара огнем уничтожены восемь дачных домов.

    Кроме того, сообщается, что накануне произошел пожар в хвойном лесу в Полтавской области — там горели 22 гектара. К вечеру пожар был ликвидирован, пришлось привлекать пожарный самолет и поезд железной дороги.

    Напомним, 5 августа в Херсоне спасатели с вечера до утра тушили пожар на свалке.


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