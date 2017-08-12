Восемь дачных домов сгорели в Одесской области - ГСЧС

ГСЧС

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Восемь дачных домов сгорели в Одесской области, люди не пострадали, сообщает в субботу госслужба Украины по ЧС.

По данным ведомства, пожар вспыхнул накануне днем в селе Калиновка Лиманского района на территории садового общества "Дорожник".

"Предварительно в результате выжигания сухой травы, возник пожар с дальнейшим распространением огня на деревянные дачные дома. На время прибытия первого подразделения пламенем были охвачены восемь дачных домов на территории площадью около 300 квадратных метров", — говорится в сообщении.

По данным госслужбы, пожар удалось ликвидировать уже вечером, спасатели не допустили распространение огня на соседние дома, жертв и пострадавших нет. Однако вследствие пожара огнем уничтожены восемь дачных домов.

Кроме того, сообщается, что накануне произошел пожар в хвойном лесу в Полтавской области — там горели 22 гектара. К вечеру пожар был ликвидирован, пришлось привлекать пожарный самолет и поезд железной дороги.

Напомним, 5 августа в Херсоне спасатели с вечера до утра тушили пожар на свалке.



