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    В результате обстрелов в ЛНР повреждены дома

    (обновлено: )45
    В самопровозглашенной ЛНР сообщили, что в результате интенсивного обстрела населенного пункта Веселая гора получили повреждения два домостроения.
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Два жилых дома повреждены в селе Веселая гора в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    Зона проведения АТО. Архивное фото
    Украинское фото
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    "В результате обстрела населенного пункта Веселая гора получили повреждения 2 домостроения по улице Шевченко 24, 26", — сообщили в ведомстве.

    По предварительным данным, легкое ранение получил один местный житель.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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