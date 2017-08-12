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    Пожар под Николаевом: горит птицефабрика

    (обновлено: )32
    В результате возгорания сухой травы огонь перебросился на территорию птицефабрики. Из 50 гектаров территории огнем было охвачено более трети.
    Пожар под Николаевом
    novosti-n.org

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Под Николаевом вспыхнул мощный пожар возле поселка Весняное.

    "Сначала загорелось поле сухой травы. Очень скоро, благодаря ветру, пожар охватил территорию в несколько десятков гектаров. Убиравшие рядом с пожаром урожай трактористы попытались перерыть дорогу огню, отдисковав часть земли, однако это едва не привело к трагедии: загорелся трактор. Тракторист, пытавшийся спасти машину, получил серьезные ожоги. С мест пожара его увезла скорая", — сообщает подробности novosti-n.org.

    novosti-n.org
    Пожар под Николаевом

    Пламя перекинулось на территорию Николаевской птицефабрики, расположенной в поселке Весняное. Из 50 гектаров территории огнем было охвачено более трети.

    Напомним, 5 августа в Херсоне спасатели с вечера до утра тушили пожар на свалке.

     

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