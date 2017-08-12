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    Военным в зону АТО поставляли некачественную воду. Начата проверка

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (133)

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    Руководством штаба АТО инициирована проверка поставок технической воды в одну из военных частей в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе.
    Колонна военной техники ВСУ в Донбассе. Архивное фото
    facebook.com/theministryofdefence.ua

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. По факту обеспечения некачественной водой одной из военных частей в зоне антитеррористической операции проводится проверка, сообщает пресс-центр штаба АТО.

    Военнослужащие ВСУ в столовой. Архивное фото
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    "Информация о фактах поставки некачественной воды для приготовления пищи в батальон отдельной горно-штурмовой бригады сейчас проверяется. У личного состава жалоб и заявлений по поводу заболеваний не выявлено", — говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра в Facebook

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    "Руководством штаба АТО инициирована проверка поставок технической воды. В то же время напоминаем, что тыловые подразделения постоянно отслеживают информацию по фактам поставки некачественной воды военнослужащим ВС Украины", — уточнили в штабе.

    Также отмечается, что в настоящее время военнослужащие в зоне АТО полностью обеспечены качественной питьевой водой.

    Facebook Пресс-центр штаба АТО
    Комментарий пресс-центра штаба АТО

    На днях разразился скандал в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая дислоцируется в районе города Яворов Львовской области. Во время проведения планового аудита Минобороны обнаружило в бригаде нарушений на 5 млн гривен за счет завышения цен на питание и выплату зарплат военным

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    В сети ранее пригрозили всем ответственным за питание военных акциями протеста в случае, если ситуация не изменится. 

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