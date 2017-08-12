Военным в зону АТО поставляли некачественную воду. Начата проверка

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. По факту обеспечения некачественной водой одной из военных частей в зоне антитеррористической операции проводится проверка, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Информация о фактах поставки некачественной воды для приготовления пищи в батальон отдельной горно-штурмовой бригады сейчас проверяется. У личного состава жалоб и заявлений по поводу заболеваний не выявлено", — говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра в Facebook.

Читайте также: Миллион налево, миллион направо. ТОП краж в ВСУ

"Руководством штаба АТО инициирована проверка поставок технической воды. В то же время напоминаем, что тыловые подразделения постоянно отслеживают информацию по фактам поставки некачественной воды военнослужащим ВС Украины", — уточнили в штабе.

Также отмечается, что в настоящее время военнослужащие в зоне АТО полностью обеспечены качественной питьевой водой.

Facebook Пресс-центр штаба АТО Комментарий пресс-центра штаба АТО

На днях разразился скандал в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая дислоцируется в районе города Яворов Львовской области. Во время проведения планового аудита Минобороны обнаружило в бригаде нарушений на 5 млн гривен за счет завышения цен на питание и выплату зарплат военным.

Читайте также: Военная и ксенофобская подготовка детей "Азовом"

В сети ранее пригрозили всем ответственным за питание военных акциями протеста в случае, если ситуация не изменится.