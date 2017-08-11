Под Николаевом вспыхнул мощный пожар, есть пострадавшие

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Мощный пожар вечером в пятницу вспыхнул возле поселка Весняное недалеко от Николаева, пострадал тракторист, сообщает местное интернет-издание Novosti N.
"Сначала загорелось поле сухой травы. Очень скоро, благодаря ветру, пожар охватил территорию в несколько десятков гектаров. Убиравшие рядом с пожаром урожай трактористы попытались перерыть дорогу огню, отдисковав часть земли, однако это едва не привело к трагедии: загорелся трактор", — сказано в сообщении.
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Тракторист, пытавшийся спасти транспортное средство, получил серьезные ожоги, он госпитализирован. Трактор сгорел.
"Такая же участь едва не постигла автоцистерну Iveco — водитель успел увести автомобиль буквально в последнюю секунду", — сообщает издание.
Пламя перекинулось на территорию Николаевской местной птицефабрики — из 50 гектаров территории огнем было охвачено более трети.
Ранее пожары охватили херсонские леса на площади около 2,5 гектара.