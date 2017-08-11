Во Львовской области за рулем Audi задержали пьяного нардепа - СМИ

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Народного депутата, который находился за рулем Audi в нетрезвом состоянии, задержали во Львовской области в пятницу, сообщают СМИ со ссылкой на данные депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

"Правоохранители остановили транспортное средство, которым управлял депутат Верховной Рады сегодня, 11 августа, в Каменка-Бугском районе", — сообщается на сайте "Варта 1".

По данным Зинкевича, речь идет о народном депутате фракции "Блок Петра Порошенко" Андрее Антонищаке.

"Задержали депутата верховной рады Антонищака А.Ф на авто Audi ВС0099ЕС, в состоянии алкогольного опьянения, оформлено по час. 1 ст. 130 КУпАП ", — цитирует издание Зинкевича.

Отметим, что Антонищак был избран в Верховную Раду восьмого созыва по списку партии "Блок Петра Порошенко". Является главой подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности таможенных органов комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики. Антонищак родился 23 июня 1969 года, на момент избрания в парламент проживал в городе Новый Роздол на Львовщине.

Ранее СМИ сообщали, что правоохранители задержали на столичном жилмассиве "Оболонь" пьяного полковника разведки Министерства обороны Украины, который "решил пострелять" на улице.

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Также сообщалось, что водитель BMW, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разгромил несколько автомобилей и терассу кафе в Ужгороде Закарпатской области.