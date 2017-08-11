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    Смертельные разборки по-днепровски. Ранее судимый бросил гранату в пенсионера

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    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве (526)

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    ЧП произошло в среду, но полиция сообщила о взрыве в пятницу. По данным правоохранителей, причиной трагедии стала месть и неприязнь одного из жителей микрорайона Кулебовка к погибшему.
    На месте взрыва гранаты в Новомосковсе Днепропетровской области, 9 августа 2017
    ГУ НП в Днепропетровской области/Facebook

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В результате взрыва гранаты в Новомосковске погиб 59-летний местный житель, два студента — 18 и 19 лет — с многочисленными ранениями госпитализированы, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

    Инцидент произошел в среду, 9 августа, возле магазина на перекрестке улицы Заводской и переулка Толстого. В момент взрыва рядом с мужчиной находились двое студентов. Они получили многочисленные осколочные ранения верхних и нижних конечностей, сказано в сообщении.

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    Установлено, что причиной взрыва стала месть и неприязнь одного из жителей микрорайона Кулебовка к погибшему.

    "В ходе следственных и розыскных мероприятий был установлен недруг погибшего пенсионера. Им оказался 57-летний ранее судимый местный житель. (…) Когда он увидел недруга, стоявшего возле магазина, у него возникла идея бросить в его сторону гранату. Пояснил, что боеприпас нашел вблизи военной части", — сообщает пресс-служба областной полиции.

    Мужчина задержан, ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). За содеянное злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

    ГУ НП в Днепропетровской области/Facebook, 11 августа 2017

    Ранее в пятницу в Днепре застрелили человека. Стрельба произошла на пятом этаже недостроенного здания гостиницы.

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