В Запорожье водители маршруток устроили забастовку из-за нападения

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Водители 15 автобусов 74 маршрута в пятницу устроили забастовку на остановке "Запорожье-1" — конечной своего маршрута. Акция продолжалась с 11 до 13 часов дня. Забастовка закончилась после вмешательства начальства автопредприятия, сообщает запорожский сайт 061.ua.

Причиной забастовки водителей маршруток стало нападение на их коллегу. На водителя с ножом напал человек якобы из-за того, что тот отказался бесплатно везти участника АТО. В результате стычки у водителя сломан нос, избито лицо и серьезно порезана рука: мужчину на несколько месяц ждет больничный отпуск. Человека, который порезал водителя, уже отпустили, не смотря на серьезность травм. Это, со слов водителей, и стало причиной забастовки.

"Никто не решает суть проблемы, никто не хочет о ней слышать. Сегодня пострадал он, а завтра можем мы. Порезал человека ножом, но его уже отпустили", — заявили водители, которые уже закончили забастовку.

Они предполагают, что у нападающего есть какие-то покровители, которые помогли ему избежать ответственности. Забастовку устроили не в час-пик, а в обед, когда маршрутами пользуется не так много людей.

Ранее сообщалось, что в пятницу рано утром в поселке Лазурное Херсонской области на автостанции водитель автобуса отстреливался от якобы напавших на него людей.