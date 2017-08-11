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    Боевые действия прервали брифинг Хуга в Авдеевке

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (131)

    (обновлено: )54430
    Как сообщают СМИ, Александр Хуг вынужден был прервать онлайн-брифинг, во время которого он находился в Авдеевке, из-за начала боевых действий в районе промзоны.
    Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине А. Хуг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вынужден был прервать онлайн-брифинг, во время которого он находился в Авдеевке, из-за начала боевых действий в районе промзоны, пишет "ОстроВ".

    "Я прошу прощения, но я не могу больше говорить. Я вижу, что начинаются боевые действия, я вижу разрывы снарядов в районе промзоны. Я вынужден заканчивать", — сказал он.

    После этого трансляция прямого включения Александра Хуга из Авдеевки прервалась.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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