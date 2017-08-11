Бизнес по-львовски. Молодая мать продавала младенца за 80 тыс грн

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Во Львове завершено досудебное расследование в отношении женщины, которая за 80 тысяч гривен пыталась продать новорожденного ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Установлено, что 20-летняя львовянка решила не оставлять малыша себе, а после рождения продать, разместив объявления в сети.

Женщина родила мальчика в мае, а уже 1 июня этого года была задержана "на горячем" во время передачи ребенка и получении 80 тыс грн денежного вознаграждения.

После этого, женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.149 УК Украины (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего).

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 128 тыс грн.

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, патрульные полицейские в Ровно достали младенца из закрытого автомобиля, в котором ребенок был заперт при 30-градусной жаре. По словам очевидцев, ребенок был заперт не менее 30 минут.