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    Бизнес по-львовски. Молодая мать продавала младенца за 80 тыс грн

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    Криминал шагает по стране: стрельба в Полтаве и Киеве (510)

    (обновлено: )62
    Девушка родила сына в мае и приняла решение продать его. Разместив объявление в сети, 1 июня уже была задержана на "горячем" во время передачи ребенка.
    Ребенок. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Во Львове завершено досудебное расследование в отношении женщины, которая за 80 тысяч гривен пыталась продать новорожденного ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

    В Ровно младенец остался в закрытой машине на жаре
    Скриншот
    "Вас бы повесить". В Ровно младенца заперли в машине на 30-градусной жаре

    Установлено, что 20-летняя львовянка решила не оставлять малыша себе, а после рождения продать, разместив объявления в сети.

    Женщина родила мальчика в мае, а уже 1 июня этого года была задержана "на горячем" во время передачи ребенка и получении 80 тыс грн денежного вознаграждения.

    После этого, женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.149 УК Украины (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего).

    Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 128 тыс грн.

    Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

    Напомним, патрульные полицейские в Ровно достали младенца из закрытого автомобиля, в котором ребенок был заперт при 30-градусной жаре. По словам очевидцев, ребенок был заперт не менее 30 минут.

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