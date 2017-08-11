Неутешительные данные: с начала года в Украине погиб 721 человек

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. С начала года на водоемах страны уже погиб 721 человек. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В ведомстве рассказали, что иногда, вследствие неосторожности или невнимательности взрослых, погибают или травмируются дети. Подобная трагедия произошла 8 августа в Кировоградской области, где в водоеме утонули сразу четыре человека, двое из которых дети 2008 и 2010 года рождения.

"Всего с начала года на водоемах страны уже погиб 721 человек, из которых 74 ребенка. При этом спасено 505 человек, в том числе 107 детей", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в период с 31 июля по 6 августа на водных объектах погибли 99 граждан.