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    Неутешительные данные: с начала года в Украине погиб 721 человек

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    По данным пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года на водоемах страны уже погиб 721 человек, из которых 74 ребенка. При этом спасено 505 человек, в том числе 107 детей.
    Пляжи в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. С начала года на водоемах страны уже погиб 721 человек. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    В ведомстве рассказали, что иногда, вследствие неосторожности или невнимательности взрослых, погибают или травмируются дети. Подобная трагедия произошла 8 августа в Кировоградской области, где в водоеме утонули сразу четыре человека, двое из которых дети 2008 и 2010 года рождения.

    "Всего с начала года на водоемах страны уже погиб 721 человек, из которых 74 ребенка. При этом спасено 505 человек, в том числе 107 детей", — отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в период с 31 июля по 6 августа на водных объектах погибли 99 граждан.

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