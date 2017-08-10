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    На западе Донецка после обстрелов на нескольких улицах горят дома

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (128)

    (обновлено: )40112
    В результате попадания взрывоопасных предметов - мин - началось возгорание по улицам Мамина-Сибиряка, Лукьяненко, Карнавальная, Красная звезда и Чехова.
    Последствия обстрела в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНБАСС 10 авг — РИА Новости Украина. Дома горят на нескольких улицах на западе Донецка в результате обстрела, сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР.

    Последствия обстрелов Широкино
    Украинское фото
    В состоянии тревоги. Донбасс в ожидании нового, жесткого обострения

    "По информации, полученной от замначальника центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Виталия Зарубина, в результате попадания взрывоопасных предметов — мин — началось возгорание по улицам Мамина-Сибиряка, Лукьяненко, Карнавальная, Красная звезда и Чехова Петровского района города Донецка", — заявили в самопровозглашенной ДНР.

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    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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