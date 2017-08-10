В Литве обнаружили сеть по работорговле. Украинцев продавали в Британию

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Литовские пограничники с зарубежными коллегами раскрыли международную сеть торговли людьми. В ходе расследования установлено, что приехавших в Литву украинцев собирались вывозить для принудительного труда в Великобританию, сообщает Delfi.

"В понедельник вечером сотрудники Отдела организации криминальной разведки Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) вместе с коллегами из Подразделения береговой охраны задержали в Шяуляйском и Мажейкском районах трех граждан Литвы и одного гражданина Украины", — говорится в сообщении.

Задержанный украинец, согласно имеющимся данным, является главным организатором незаконной схемы переправки людей в Соединенное Королевство. Граждане Литвы помогали украинцу и осуществляли переправку людей за рубеж. Возраст задержанных — от 41 года до 50 лет.

Отмечается также, что на этой неделе сотрудники СОГГЛ провели обыски в принадлежащих задержанным лицам жилых помещениях, а также в нежилых помещениях в Шяуляйском и Мажейкском районах.

"При обысках найдены девять нелегально доставленных граждан Украины. По данным пограничников, этих украинцев планировалось незаконно вывезти за рубеж, а также, воспользовавшись их уязвимостью, использовать для принудительного физического труда в рабских условиях", — говорится в сообщении.

Сообщается также, по данным украинских правоохранителей, при обысках в Украине были найдены нелегально хранившееся огнестрельное оружие и поддельные документы, которые предположительно использовались для переправки людей за рубеж.

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