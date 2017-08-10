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    В Литве обнаружили сеть по работорговле. Украинцев продавали в Британию

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    Рост криминала в Украине (500)

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    При обысках найдены девять нелегально доставленных граждан Украины, которых планировалось незаконно вывезти за рубеж и использовать для принудительного физического труда в рабских условиях.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Литовские пограничники с зарубежными коллегами раскрыли международную сеть торговли людьми. В ходе расследования установлено, что приехавших в Литву украинцев собирались вывозить для принудительного труда в Великобританию, сообщает Delfi.

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    "В понедельник вечером сотрудники Отдела организации криминальной разведки Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) вместе с коллегами из Подразделения береговой охраны задержали в Шяуляйском и Мажейкском районах трех граждан Литвы и одного гражданина Украины", — говорится в сообщении.

    Задержанный украинец, согласно имеющимся данным, является главным организатором незаконной схемы переправки людей в Соединенное Королевство. Граждане Литвы помогали украинцу и осуществляли переправку людей за рубеж. Возраст задержанных — от 41 года до 50 лет.

    Отмечается также, что на этой неделе сотрудники СОГГЛ провели обыски в принадлежащих задержанным лицам жилых помещениях, а также в нежилых помещениях в Шяуляйском и Мажейкском районах.

    "При обысках найдены девять нелегально доставленных граждан Украины. По данным пограничников, этих украинцев планировалось незаконно вывезти за рубеж, а также, воспользовавшись их уязвимостью, использовать для принудительного физического труда в рабских условиях", — говорится в сообщении.

    Сообщается также, по данным украинских правоохранителей, при обысках в Украине были найдены нелегально хранившееся огнестрельное оружие и поддельные документы, которые предположительно использовались для переправки людей за рубеж.

    Ранее сообщалось, что в селе Черевки Киевской области семья местных жителей держала в рабстве на протяжении 12 лет женщину. 52-летняя Елена Ширякина ранее работала переводчицей.

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