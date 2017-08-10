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    Отмечали день рождения. В полиции сообщили детали убийства женщины бойцом АТО

    Тема:

    Рост криминала в Украине (499)

    (обновлено: )21401
    В полиции сообщили, что во время употребления спиртных напитков между потерпевшей, ее мужем и гостем-военным возник спор, который впоследствии перерос в драку и стрельбу.
    Донбасс. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Военнослужащие, которые могут быть причастны к убийству жительницы села Троицкое Луганской области, были и приглашены на празднование ее дня рождения, сообщает пресс-служба областной полиции на своей странице в Facebook.

    Бойцы спецроты Торнадо (ранее батальон Шахтерск)
    Фото со страницы "АТО батальйон "Торнадо" в ВКонтакте
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    "Во время проведения первоочередных следственных действий сотрудники Попаснянского отдела полиции установили, что ночью 8 августа женщина по месту проживания праздновала день рождения. Владелец дома, 29-летний муж потерпевшей, пригласил на праздник военнослужащих, они вместе употребляли спиртные напитки. Позже, во время употребления спиртных напитков между одним из военнослужащих и семьей потерпевших на почве внезапно возникших неприязненных отношений возник спор, который впоследствии перерос в драку. Конфликт перешел за пределы двора, где один из гостей сделал несколько выстрелов из автомата, в результате чего была ранена женщина и ее муж", — сообщает подробности полиция.

    Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли гильзы патронов калибра 5,45 мм.

    По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" и ч. 2 ст. 15 п. 1 ст. 115 УК Украины "Покушение на убийство".

    Военнослужащие находятся в военной прокуратуре Луганского гарнизона. Досудебное следствие на данном этапе проводится следователями полиции.

    Ранее сообщалось, что в полицию Луганской области поступило сообщение о том, что военнослужащие ВСУ могут быть причастны к совершению преступления, в результате которого была убита женщина и ранен мужчина.

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