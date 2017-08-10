В Луцке остановили машину с человеком в багажнике

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В ночь на 10 августа в полицию Луцка сообщили, что по городу движется Honda Accord, водитель которой может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Об этом патрульная полиция города сообщила в Facebook.

Авто заметили на выезде из Луцка в направлении Ровно. Водитель не выполнил требование об остановке и проехал еще несколько километров, а на выезде из села Струмовка его таки остановили.

В багажнике машины полиция обнаружила 18-летнего мужчину, а также камни, похожие на янтарь.