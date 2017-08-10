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    Близ Алма-Аты разбился самолет: погиб украинец

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    По информации комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, в 06.53 по Киеву во время выполнения учебно-тренировочного задания воздушное судно Tecnam 2002 упало на удалении два километра от аэродрома Азем.
    Украинец разбился во время учебного полета около Алма-Аты
    tengrinews

    КИЕВ, 10 авг – РИА Новости Украина. Два человека погибли в результате падения в Алма-Атинской области самолета Tecnam 2002, принадлежащего Академии гражданской авиации, сообщил в четверг комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

    Появились кадры посадки самолета в Австралии при ветре в 100 км/ч. Видео
    Anthony Don/Youtube
    Появились кадры посадки самолета в Австралии при ветре в 100 км в час

    "По первоначальным данным, сегодня в 09.53 (06.53 по Киеву) во время выполнения учебно-тренировочного задания воздушное судно Tecnam 2002 упало на удалении два километра от аэродрома Азем. Два человека погибли (пилот-инструктор, курсант). Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации", — говорится сообщении.

    По информации СМИ, двое погибших — пилот-инструктор С. Курченко, 1977 года и курсант Е. Абишев, 1996 года рождения.

    Сергей Курченко, судя по информации, размещенной в личной странице в Facebook, приехал в Казахстан из Киева.

    По данным комитета, аэродром Азем находится на расстоянии 43 километра от Алма-Аты.

    Департамент расследования происшествий на транспорте министерства по инвестициям и развитию начал расследование.

    Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, на место крушения самолета выехали сотрудники управления по ЧС и пожарные. "Мы подтверждаем факт (крушения – ред.). Выехало управление по ЧС города Каскелен и пожарная часть", — цитирует заявление пресс-службы агентство Sputnik Казахстан.

    В Чечне легкомоторный самолет при попытке взлететь с автострады, врезался в машину. По данным правоохранителей, самолет проводил опрыскивание полей против саранчи, а после этого приземлился на автостраде.

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