В Харьковской области тракторист задавил жителя Германии

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. На поле Дергачевского района Харьковской области обнаружено тракторист в ходе сельскохозяйственных работ по неосторожности задавил жителя Германии, сообщает Национальная полиция области.

"Тело 48-летнего мужчины было обнаружено несколько дней назад на территории Дергачевского района, на обочине грунтовой дороги между Дергачи и поселком Семеновка. Личность погибшего сразу установили, так как он имел при себе соответствующие документы. Согласно вскрытию, смерть мужчины наступила в результате тупой травмы живота и грудной клетки, а также механической асфиксии. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", — сообщает подробности полиция.

В ходе досудебного следствия было установлено, что утром 5 августа 37-летний водитель трактора проводил вблизи поселка Семеновка сельскохозяйственные работы. Осуществляя разворот, он не заметил мужчину, который лежал на расстоянии 10 метров от края поля и наехал на него.

Тракторист даже не понял, что переехал человека, и продолжил движение дальше.

Трактористу сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. Максимальное наказание по санкции статьи — до 5 лет лишения свободы.

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