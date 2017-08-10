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    Происшествия

    В Харьковской области тракторист задавил жителя Германии

    (обновлено: )19810
    В полиции сообщили, что водитель трактора осуществляя разворот, не заметил мужчину, который лежал на расстоянии 10 метров от края поля и наехал на него.
    Скорая помощь
    moz.gov.ua

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. На поле Дергачевского района Харьковской области обнаружено тракторист в ходе сельскохозяйственных работ по неосторожности задавил жителя Германии, сообщает Национальная полиция области.

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    "Тело 48-летнего мужчины было обнаружено несколько дней назад на территории Дергачевского района, на обочине грунтовой дороги между Дергачи и поселком Семеновка. Личность погибшего сразу установили, так как он имел при себе соответствующие документы. Согласно вскрытию, смерть мужчины наступила в результате тупой травмы живота и грудной клетки, а также механической асфиксии. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", — сообщает подробности полиция.

    В ходе досудебного следствия было установлено, что утром 5 августа 37-летний водитель трактора проводил вблизи поселка Семеновка сельскохозяйственные работы. Осуществляя разворот, он не заметил мужчину, который лежал на расстоянии 10 метров от края поля и наехал на него.

    Тракторист даже не понял, что переехал человека, и продолжил движение дальше.

    Трактористу сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. Максимальное наказание по санкции статьи — до 5 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в смертельном ДТП на трассе Киев-Ковель в Сарненском районе, погибла беременная женщина, а также оба водителя, и еще двое пассажиров. Кроме того,  трое пострадавших детей попали с травмами в больницу.

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