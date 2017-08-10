Фура сбила насмерть двух велосипедистов под Сумами

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КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. На автодороге Киев-Сумы-Юнаковка возле поселка Сад Сумского района грузовик насмерть сбил двух мужчин, ехавших на велосипеде. Об этом сообщает руководитель отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова в Facebook.

Пост Эльвиры Бигановой в Facebook

Авария произошла 9 августа около 22:00.

"Под колесами грузового автомобиля SCANIA оказались два пожилых мужчины, которые ехали на велосипеде. От полученных травм они скончались на месте", — уточнила Биганова.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины.

Работники полиции обращаются к всем гражданам, которые были свидетелями данного происшествия, или обладают какой-либо информацией, которая поможет следствию, сообщить Сумской районный отдел полиции или позвонить на линию 102.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.