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    Происшествия

    Фура сбила насмерть двух велосипедистов под Сумами

    (обновлено: )20901
    Авария произошла вечером в среду. Двое пожилых мужчин ехали на велосипеде. При каких обстоятельствах они оказались под колесами автомобиля, установите следствие.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. На автодороге Киев-Сумы-Юнаковка возле поселка Сад Сумского района грузовик насмерть сбил двух мужчин, ехавших на велосипеде. Об этом сообщает руководитель отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова в Facebook.

    Пост Эльвиры Бигановой в Facebook

    Авария произошла 9 августа около 22:00.

    "Под колесами грузового автомобиля SCANIA оказались два пожилых мужчины, которые ехали на велосипеде. От полученных травм они скончались на месте", — уточнила Биганова.

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    По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины.

    Работники полиции обращаются к всем гражданам, которые были свидетелями данного происшествия, или обладают какой-либо информацией, которая поможет следствию, сообщить Сумской районный отдел полиции или позвонить на линию 102.

    Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.

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