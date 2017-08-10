В Бердянске чиновник-взяточник напал на сотрудника СБУ

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В Бердянске сотрудники прокуратуры и следователи Службы безопасности Украины задержали двух должностных лиц исполнительного комитета городского совета на взятке, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Задержанные систематически требовали и получали от предпринимателей Бердянска неправомерную выгоду за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности. Злоумышленники были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины при получении очередной суммы неправомерной выгоды должностным лицом", — сообщает подробности прокуратура.

Во время задержания одного из злоумышленников, он попытался скрыться от правоохранителей, в результате чего был травмирован оперативник СБУ.

В настоящее время оба злоумышленника задержаны, продолжаются первоочередные следственные действия.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины как вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой задержали в Киеве арбитражного управляющего за вымогательство $600 тыс.