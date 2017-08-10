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    Происшествия

    В банк за кредитом. В Харькове водитель "Ауди" протаранил банк

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    Водитель Ауди q5, протаранивший отделение банка, по информации свидетелей, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
    ДТП в банке Харькова
    ГУ НП Харьковской области

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В среду, 9 августа, в Харькове около 20.00 по адресу Тракторостроителей 57а машина протаранила отделение банка, сообщила пресс-служба патрульной полиции.

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    "Водитель автомобиля Ауди q5, находясь на парковке, по неизвестным причинам въехал в отделение одного из банков. Кроме этого, водитель по информации свидетелей, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", — говорится в сообщении.

    Мужчину госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

    Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени. 

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