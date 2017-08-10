В банк за кредитом. В Харькове водитель "Ауди" протаранил банк

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В среду, 9 августа, в Харькове около 20.00 по адресу Тракторостроителей 57а машина протаранила отделение банка, сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"Водитель автомобиля Ауди q5, находясь на парковке, по неизвестным причинам въехал в отделение одного из банков. Кроме этого, водитель по информации свидетелей, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", — говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.