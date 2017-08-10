КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Бажана произошло жесткое автопобоище. Как пишет "Сегодня", Mazda на высокой скорости вылетела с дороги на тротуар и парковку, отбросила припаркованный Honda Pilot на 15 метров и влетела в Toyota и Mitsubishi. Обломки авто и фрагменты бордюра разлетелись в радиусе 25 метров. Всего в результате аварии были разбиты 4 автомобиля.

segodnya.ua В Киеве Mazda вылетела на тротуар и парковку: разбиты 4 авто

В аварии серьезно пострадали мужчина и женщина. Их вытащили из дымящегося авто свидетели. Возгорание ликвидировали огнетушителями. Пострадавших госпитализировали. На месте работает полиция. Выехала оперативно-следственная группа.

По одной из версий, у Mazda разорвало колесо. Признаков опьянения у водителя автомобиля не обнаружили.

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Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.