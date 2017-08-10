Смертоносный груз: в Лисичанске обнаружили пакет с гранатами и тротилом

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. На окраине города Лисичанска в Луганской области полицейский патруль обнаружил пакет с 10 гранатами, выстрелами к гранатомету, тротилом и большим количеством патронов. Об этом пишет в Facebook начальник Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Пост Татьяны Погукай

"Во время патрулирования бойцы роты патрульной службы полиции особого назначения "Тернополь" обнаружили на окраине Лисичанска обнаружили пакет с боеприпасами. Сразу вызвали на место находки следственно-оперативную группу Лисичанского отдела полиции и специалистов взрывотехнической службы ГУНП в Луганской области", — указывает Погукай.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли 150 патронов калибра 5,45 мм, 1400 г тротила, 4 выстрела ВОГ-25, пять гранат "Ф-1" и пять гранат "РГД-5".

Весь изъятый смертоносный груз отправлен на экспертизу, а информация о нем внесена в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирована по ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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