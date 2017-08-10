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    Смертоносный груз: в Лисичанске обнаружили пакет с гранатами и тротилом

    Тема:

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    Полиция обнаружила 50 патронов калибра 5,45 мм, 1400 г тротила, 4 выстрела ВОГ-25, пять гранат "Ф-1" и пять гранат "РГД-5".
    На окраине Лисичанска обнаружили пакет с гранатами и тротилом
    Татьяна Погукай в Facebook

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. На окраине города Лисичанска в Луганской области полицейский патруль обнаружил пакет с 10 гранатами, выстрелами к гранатомету, тротилом и большим количеством патронов. Об этом пишет в Facebook начальник Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

    Пост Татьяны Погукай

    "Во время патрулирования бойцы роты патрульной службы полиции особого назначения "Тернополь" обнаружили на окраине Лисичанска обнаружили пакет с боеприпасами. Сразу вызвали на место находки следственно-оперативную группу Лисичанского отдела полиции и специалистов взрывотехнической службы ГУНП в Луганской области", — указывает Погукай.

    В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли 150 патронов калибра 5,45 мм, 1400 г тротила, 4 выстрела ВОГ-25, пять гранат "Ф-1" и пять гранат "РГД-5".

    Весь изъятый смертоносный груз отправлен на экспертизу, а информация о нем внесена в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирована по ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

    Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина угрожал взорвать больницу в центре города.

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