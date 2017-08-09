В Киеве средь бела дня похитили человека - соцсети

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные похитили человека в Киеве, сообщается в среду на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Похитили человека. Злоумышленники скрылись на машине Skoda Octavia серебристого цвета, г.н. АА2780АО", — сказано в сообщении.

Инцидент произошел на улице Закревского в Деснянском районе столицы.

dtp.kiev.ua/Facebook, 9 августа 2017

Автомобиль скрылся в неизвестном направлении.

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Ранее в Одессе суд постановил взять под стражу подозреваемых в похищении и убийстве гражданина Турецкой республики. По данным ведомства, 15 июня трое иностранцев проникли в квартиру по ул. Филатова и похитили жертву с целью получить выкуп. В дальнейшем они его убили.