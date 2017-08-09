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    В Киеве средь бела дня похитили человека - соцсети

    Тема:

    Рост криминала в Украине (488)

    (обновлено: )82741
    В соцсетях сообщается, что инцидент произошел на улице Закревского в Деснянском районе столицы. Злоумышленники скрылись на автомобиле Skoda Octavia серебристого цвета.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные похитили человека в Киеве, сообщается в среду на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

    "Похитили человека. Злоумышленники скрылись на машине Skoda Octavia серебристого цвета, г.н. АА2780АО", — сказано в сообщении.

    Инцидент произошел на улице Закревского в Деснянском районе столицы.

    dtp.kiev.ua/Facebook, 9 августа 2017

    Автомобиль скрылся в неизвестном направлении. 

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    Ранее в Одессе суд постановил взять под стражу подозреваемых в похищении и убийстве гражданина Турецкой республики. По данным ведомства, 15 июня трое иностранцев проникли в квартиру по ул. Филатова и похитили жертву с целью получить выкуп. В дальнейшем они его убили.

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