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    Происшествия

    Под Харьковом подросток нырнул в реку и захлебнулся

    (обновлено: )127
    Как говорится в сообщении, прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть 15-летнего подростка. Дело квалифицировано как несчастный случай.
    Река
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. ЧП произошло в поселке Утковка, неподалеку от Харькова. Группа подростков отправилась отдыхать на речку Уды. Во время купания 15-летний парень нырнул в воду и захлебнулся.

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    Прибывшие на место медики "скорой" констатировали смерть. Правоохранители квалифицируют дело как несчастный случай. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

    Ранее сообщалось, что в период с 31 июля по 6 августа на водных объектах погибли 99 граждан.

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