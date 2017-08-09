Под Харьковом подросток нырнул в реку и захлебнулся

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. ЧП произошло в поселке Утковка, неподалеку от Харькова. Группа подростков отправилась отдыхать на речку Уды. Во время купания 15-летний парень нырнул в воду и захлебнулся.

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Прибывшие на место медики "скорой" констатировали смерть. Правоохранители квалифицируют дело как несчастный случай. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в период с 31 июля по 6 августа на водных объектах погибли 99 граждан.