В Черновцах радикалы избили участников презентации книги

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В Черновцах группа молодых людей избила участников презентации книги "Левая Европа", которая должна была состояться в "Маяке" на городском пляже, сообщила местная жительница Наталья Еременко в Facebook, пишет molbuk.ua.

По ее словам, на презентации книги присутствовали 12 человек, охраной правопорядка занимались 20 полицейских, а "радикально настроенных лиц" было около 40.

0372.ua В Черновцах группа молодых людей избила участников презентации книги "Левая Европа"

"Одному парню (посетителю) разбили бровь, таксисту, который вывозил людей, плюнули в лицо. Я в порядке. Еще одного парня и девушку избили и опрыскал газовым баллончиком после того, как группа поехала", — сообщила очевидец.

facebook.com/yeryomenko.natalia Публикация Наталии Еременко в Facebook

0372.ua В Черновцах группа молодых людей избила участников презентации книги "Левая Европа"

В пресс-службе Главного управления Нацполиции сообщили, что никаких сообщений на линию 102 по инциденту не поступало, и ни один из участников или посетителей мероприятия в полицию с заявлениями по состоянию на утро 9 августа не обращался.

Ранее в соцсетях анонсировалась презентация книги "Левая Европа" на территории общественного пространства "Маяк".

molbuk.ua Афиша презентации книги "Левая Европа"

Как сообщалось ранее, семь инцидентов с применением физической силы против работников СМИ зафиксировано в июле в Киеве, Виннице, Николаеве, Кривом Роге, Житомирской области, Черкассах и в зоне АТО (Донецкая область).