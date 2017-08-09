наверх
09.08.201712:15
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Черновцах радикалы избили участников презентации книги

    (обновлено: )54324
    По словам очевидца, на презентации книги присутствовали 12 человек, охраной правопорядка занимались 20 полицейских, а "радикально настроенных лиц" было около 40.
    В Черновцах группа молодых людей избила участников презентации книги Левая Европа
    molbuk.ua

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В Черновцах группа молодых людей избила участников презентации книги "Левая Европа", которая должна была состояться в "Маяке" на городском пляже, сообщила местная жительница Наталья Еременко в Facebook, пишет molbuk.ua.

    По ее словам, на презентации книги присутствовали 12 человек, охраной правопорядка занимались 20 полицейских, а "радикально настроенных лиц" было около 40.

    0372.ua
    В Черновцах группа молодых людей избила участников презентации книги "Левая Европа"

    "Одному парню (посетителю) разбили бровь, таксисту, который вывозил людей, плюнули в лицо. Я в порядке. Еще одного парня и девушку избили и опрыскал газовым баллончиком после того, как группа поехала", — сообщила очевидец.

    facebook.com/yeryomenko.natalia
    Публикация Наталии Еременко в Facebook
    0372.ua
    В Черновцах группа молодых людей избила участников презентации книги "Левая Европа"

    В пресс-службе Главного управления Нацполиции сообщили, что никаких сообщений на линию 102 по инциденту не поступало, и ни один из участников или посетителей мероприятия в полицию с заявлениями по состоянию на утро 9 августа не обращался. 

    Ранее в соцсетях анонсировалась презентация книги "Левая Европа" на территории общественного пространства "Маяк".

    molbuk.ua
    Афиша презентации книги "Левая Европа"

    Как сообщалось ранее, семь инцидентов с применением физической силы против работников СМИ зафиксировано в июле в Киеве, Виннице, Николаеве, Кривом Роге, Житомирской области, Черкассах и в зоне АТО (Донецкая область).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыск в редакции "Страны"
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Парковка раздора. Киевляне вышли на протест
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Скорая в Китае. Архивное фото
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае