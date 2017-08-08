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    Происшествия

    В Одесской области авто сбило насмерть мать троих детей

    (обновлено: )144
    Как сообщил пользователь соцсети Facebook Андрей Вагапов, женщина вышла в нетрезвом состоянии из заведения и пошла через дорогу в неположенном месте. У погибшей осталось трое детей.
    ДТП в Одесской области
    Андрей Вагапов в Facebook

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В Крыжановке Одесской области На Днепропетровской дороге произошла авария с летальным исходом. Как пишет Андрей Вагапов на своей странице в Facebook, под колесами автомобиля оказалась нетрезвая женщина – мать троих детей.

    Андрей Вагапов в Facebook
    ДТП в Одесской области

    Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

    "Водитель, уходя от столкновения "выпавшей" на дорогу особы, все равно зацепил её", — отмечается в сообщении.

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    Ранее сообщалось, что в Донецкой области военный автомобиль ЗИЛ-131 насмерть сбил женщину.

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