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    Охранника Яроша, стрелявшего в таксиста, оставили под домашним арестом

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    (обновлено: )13610
    Согласно решению Заводского районного суда Каменского, Михаил Навроцкий останется под домашним арестом до 4 октября.
    Перестрелка в Каменском
    gazeta.dp.ua

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Охраннику внефракционного народного депутата и бывшего руководителя "Правого сектора" Дмитрия Яроша — Михаил Навроцкий, который стал участником драки с применением оружия в Каменском, продлили домашний арест еще на два месяца.

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    Соответствующее решение в понедельник, 7 августа, принял Заводской районный суд Каменского, сообщила депутат районного совета от партии "УКРОП" Наталья Балахнина.

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    "По делу Михаила Навроцкого продлен срок домашнего ареста до 04.10.17", — сообщила Балахнина на своей странице в Facebook.

    Напомним, в мае текущего года в Каменском Днепропетровской области охранник нардепа, лидера движения "ДІЯ" Дмитрия Яроша прострелил водителю такси ногу. Конфликт, как сообщили в полиции, произошел из-за того, что таксист не ответил Навроцкому и его спутникам на украинском. В конфликт оказались втянут и другие таксисты. 

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    Позже Дмитрий Ярош заявил, что не собирается оправдывать Навроцкого, но призвал с пониманием отнестись к инциденту.

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