Охранника Яроша, стрелявшего в таксиста, оставили под домашним арестом

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КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Охраннику внефракционного народного депутата и бывшего руководителя "Правого сектора" Дмитрия Яроша — Михаил Навроцкий, который стал участником драки с применением оружия в Каменском, продлили домашний арест еще на два месяца.

Соответствующее решение в понедельник, 7 августа, принял Заводской районный суд Каменского, сообщила депутат районного совета от партии "УКРОП" Наталья Балахнина.

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"По делу Михаила Навроцкого продлен срок домашнего ареста до 04.10.17", — сообщила Балахнина на своей странице в Facebook.

Напомним, в мае текущего года в Каменском Днепропетровской области охранник нардепа, лидера движения "ДІЯ" Дмитрия Яроша прострелил водителю такси ногу. Конфликт, как сообщили в полиции, произошел из-за того, что таксист не ответил Навроцкому и его спутникам на украинском. В конфликт оказались втянут и другие таксисты.

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Позже Дмитрий Ярош заявил, что не собирается оправдывать Навроцкого, но призвал с пониманием отнестись к инциденту.