наверх
07.08.201723:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Покровске Донецкой области горит кинотеатр

    (обновлено: )13
    Согласно информации правоохранителей, кинотеатр "Мир" имеет два этажа общей площадью 750 квадратных метров. Предварительная правовая квалификация возгорания - ч. 2 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК Украины.
    Пожар в кинотеатре в городе Покровск
    facebook.com/don.gumvs

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В Покровске Донецкой области загорелось здание неработающего кинотеарта "Мир", сообщает пресс-служба Главного Управления Национальной полиции в Донецкой области.

    facebook.com/don.gumvs
    Пожар в кинотеатре в городе Покровск

    "На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС Покровска и Мирнограда, которые продолжают бороться с огнем. Сотрудники Покровского отдела полиции обеспечивают окружение места пожара в целях безопасности людей", — говорится в сообщении.

    Согласно информации правоохранителей, кинотеатр "Мир" имеет два этажа общей площадью 750 квадратных метров. Для борьбы с огнем задействовано 7 единиц пожарной техники.

    facebook.com/don.gumvs
    Пожар в кинотеатре в городе Покровск

    Сотрудниками полиции обеспечено окружения места происшествия, перекрыто движение транспорта по улице.

    Читайте также: Резонансные VIP-ДТП с украинскими политиками

    Причины возникновения пожара устанавливаются. Предварительная правовая квалификация по ч. 2 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что в Николаевской области горит большой участок леса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожарный самолет ГСЧС Украины. Архивное фото
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Подъезд дома в Измаиле, возле которого было совершено покушение на полицейского
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого