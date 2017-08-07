В Покровске Донецкой области горит кинотеатр

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В Покровске Донецкой области загорелось здание неработающего кинотеарта "Мир", сообщает пресс-служба Главного Управления Национальной полиции в Донецкой области.

facebook.com/don.gumvs Пожар в кинотеатре в городе Покровск

"На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС Покровска и Мирнограда, которые продолжают бороться с огнем. Сотрудники Покровского отдела полиции обеспечивают окружение места пожара в целях безопасности людей", — говорится в сообщении.

Согласно информации правоохранителей, кинотеатр "Мир" имеет два этажа общей площадью 750 квадратных метров. Для борьбы с огнем задействовано 7 единиц пожарной техники.

facebook.com/don.gumvs Пожар в кинотеатре в городе Покровск

Сотрудниками полиции обеспечено окружения места происшествия, перекрыто движение транспорта по улице.

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Причины возникновения пожара устанавливаются. Предварительная правовая квалификация по ч. 2 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области горит большой участок леса.