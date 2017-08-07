В Покровске Донецкой области горит кинотеатр

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В Покровске Донецкой области загорелось здание неработающего кинотеарта "Мир", сообщает пресс-служба Главного Управления Национальной полиции в Донецкой области.
"На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС Покровска и Мирнограда, которые продолжают бороться с огнем. Сотрудники Покровского отдела полиции обеспечивают окружение места пожара в целях безопасности людей", — говорится в сообщении.
Согласно информации правоохранителей, кинотеатр "Мир" имеет два этажа общей площадью 750 квадратных метров. Для борьбы с огнем задействовано 7 единиц пожарной техники.
Сотрудниками полиции обеспечено окружения места происшествия, перекрыто движение транспорта по улице.
Читайте также: Резонансные VIP-ДТП с украинскими политиками
Причины возникновения пожара устанавливаются. Предварительная правовая квалификация по ч. 2 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области горит большой участок леса.