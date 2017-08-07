ОБСЕ: число нарушений перемирия в ЛНР резко возросло

ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Количество нарушений режима прекращения огня в Луганской области увеличилось на 55% за минувшую неделю, заявил на брифинге Луганске в понедельник первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Вы знаете, что режим прекращения огня не случился за последнюю неделю. За последнюю неделю СММ ОБСЕ зафиксировала на 55% увеличение нарушений режима прекращения огня по сравнению с прошлой неделей", — заявил Хуг.

Спикер уточнил, что около 20% всех нарушений в Луганской области зафиксировано в районе Первомайск – Попасная. По словам Хуга, на Луганском направлении СММ зафиксировала около 550 случаев использования тяжелого и запрещенного минскими договоренностями вооружения за неделю. Он уточнил, что речь идет о танках, минометах и артиллерии.

"Вы должны знать: 75% из зафиксированных нами нарушений имели место в Попасной", — подчеркнул Хуг.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.