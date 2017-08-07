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    На трассе под Николаевом обстреляли авто с двумя мужчинами

    (обновлено: )246
    Пострадавшие с многочисленными огнестрельными ранениями конечностей и туловища, предварительно из оружия травматического действия, доставлены в БСМП г. Николаева.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. На трассе под Николаевом двое неизвестных пешеходов обстреляли из травматического оружия двух мужчин, которые ехали в автомобиле "ВАЗ 2106", сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Николаевской области.

    Как отмечается, инцидент произошел еще в субботу, 6 августа, около 18:00.

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    Пострадавшие с многочисленными огнестрельными ранениями конечностей и туловища, предварительно из оружия травматического действия, доставлены в БСМП г. Николаева.

    "Выяснилось, что двое николаевцев в возрасте 39 лет и 44 года, двигаясь на а/м "ВАЗ 2106", неподалеку от поворота на развлекательный комплекс "Балдин" были вынуждены остановить авто из-за попадания в лобовое стекло неизвестного предмета. В этом они обвинили двух пешеходов, которые как раз проходили мимо, поэтому между гражданами возник конфликт, переросший в драку, а затем в стрельбу", — сообщили в полиции.

    Злоумышленники скрылись, сейчас их розыском занимаются правоохранители.

    Следователи Николаевского отделения полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 122 УК Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", предусматривающей наказание от исправительных работ до лишения свободы на срок до трех лет.

    Напомним, ранее мэр города Тетиев (Киевская область) Руслан Майструк заявил о том, что его дом обстреляли.

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