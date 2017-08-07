КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Автомобиль Volkswagen сорвался в пятиметровую яму в Закарпатской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Вчера, 6 августа, на Раховщине случилась авария, в которой погиб 53-летний житель Рахова. Автопроисшествие произошло на автодороге "Мукачево-Рогатин". Как выяснили следователи, водитель Volkswagen T4, двигаясь по селу Костиловка, не справился с управлением и съехал в пропасть, высотой 5 метров. Автомобиль столкнулся с деревом. Водитель погиб до приезда медиков", — говорится в сообщении.

ГУ Нацполиции в Закарпатской области На Закарпатье машина сорвалась в пятиметровую пропасть

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

Следствие по делу продолжается.

Ранее сообщалось об аварии на Бориспольской окружной дороге под Киевом, в результате которого погибли семь человек.