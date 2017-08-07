наверх
07.08.201711:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На Закарпатье машина сорвалась в пятиметровую пропасть

    (обновлено: )79
    По данным полиции, 53-летний житель Рахова не справился с управлением Volkswagen T4 и съехал в пропасть, где автомобиль столкнулся с деревом. Мужчина в результате инцидента погиб.
    На Закарпатье машина сорвалась в пятиметровую пропасть
    ГУ Нацполиции в Закарпатской области

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Автомобиль Volkswagen сорвался в пятиметровую яму в Закарпатской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Вчера, 6 августа, на Раховщине случилась авария, в которой погиб 53-летний житель Рахова. Автопроисшествие произошло на автодороге "Мукачево-Рогатин". Как выяснили следователи, водитель Volkswagen T4, двигаясь по селу Костиловка, не справился с управлением и съехал в пропасть, высотой 5 метров. Автомобиль столкнулся с деревом. Водитель погиб до приезда медиков", — говорится в сообщении.

    ГУ Нацполиции в Закарпатской области
    На Закарпатье машина сорвалась в пятиметровую пропасть

    По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

    Следствие по делу продолжается.

    Ранее сообщалось об аварии на Бориспольской окружной дороге под Киевом, в результате которого погибли семь человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Непогода в Николаеве
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Наручники
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого