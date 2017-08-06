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    В конфликте в центре Ровно погиб один человек, двое ранены

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    (обновлено: )25441
    Согласно информации, вблизи реки отдыхали трое мужчин и женщина, они распивали алкоголь. В этом время к ним подошел 47-летний мужчина, произошел словесный конфликт. Вскоре он ушел, а позже вернулся с товарищем.
    Конфликт в центре Ровно
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В центре Ровно накануне произошел конфликт между двумя отдыхающими компаниями, в результате которого погиб человек, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

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    Установлено, что вблизи реки отдыхали трое мужчин и женщина, они распивали алкоголь. В этом время к ним подошел 47-летний мужчина, произошел словесный конфликт. Вскоре он ушел, а позже вернулся с товарищем.

    "Спор перерос в драку, в ходе которой 47-летний злоумышленник нанес несколько ударов ножом в туловище 30-летнему ровенчанину. После этого еще один удар, другому 30-летнему мужчине. 25-летняя подруга пострадавших, которая была свидетелем кровавого конфликта, подняла нож, который выбросил нападающий, и трижды ударила им 32-летнего товарища злоумышленника. Один из мужчин – 30-летний житель скончался в карете скорой медицинской помощи, двух других доставили в реанимационное отделение Ровенской городской больницы", — говорится в сообщении.

    Злоумышленник был задержан при попытке бегства на ж/д вокзале города. Ему намерены сообщить о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство. О подозрении также сообщат женщине.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером, 6 августа, на трассе за Николаевом неизвестные открыли стрельбу и напали на автомобиль.

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