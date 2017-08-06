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    В Донецкой области задержали мужчину с гранатометом и 250 патронами

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    (обновлено: )34
    Как отмечается, 43-летний житель Харькова держал в руках большую сумку. В ней обнаружен противотанковый гранатомет РПГ-22, более 250 патронов различных калибров и 3 магазина от автомата Калашникова.
    В Донецкой области задержали мужчину с гранатометом и 250 патронами
    Фото полиции Донецкой области

    КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. В Курахово Донецкой области правоохранители изъяли у мужчины оружие и боеприпасы. Как сообщает полиция, на автовокзале полицейские остановили подозрительного мужчину.

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    43-летний житель Харькова держал в руках большую сумку. В ней обнаружен противотанковый гранатомет РПГ-22, более 250 патронов различных калибров и 3 магазина от автомата Калашникова. Все это мужчина планировал отвезти домой.

    Задержанный пояснил, что работает в селе Тарамчук (Марьинский район). Летом 2015 года он якобы нашел боеприпасы в разрушенном доме у села и оставил себе.

    Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение боеприпасов). Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

    Напомним, с начала 2017 года на государственной границе Украины сотрудники Государственной пограничной службы изъяли почти 480 единиц разнообразного оружия.

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